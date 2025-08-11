L’Everton prende Grealish, c’è l’accordo col Manchester City: tutti i dettagli

Jack Grealish sarà un nuovo giocatore dell'Everton. Il giocatore inglese, dopo una stagione sottotono, lascia il Manchester City. I due club hanno trovato l'accordo per il passaggio ai Toffees: Guardiola saluta il suo acquisto più costoso. Operazione importante per il club di proprietà del gruppo Friedkin. L'ex Aston Villa si è convinto della destinazione e arriva all'Everton in prestito. Le visite mediche sono già state fissate per oggi e, salvo clamorosi ribaltoni, nella giornata di domani dovrebbe arrivare l'ufficialità della firma.