L’Everton prende Grealish, c’è l’accordo col Manchester City: tutti i dettagli

Jack Grealish sarà un nuovo giocatore dell'Everton. Il giocatore inglese, dopo una stagione sottotono, lascia il Manchester City. I due club hanno trovato l'accordo per il passaggio ai Toffees: Guardiola saluta il suo acquisto più costoso. Operazione importante per il club di proprietà del gruppo Friedkin. L'ex Aston Villa si è convinto della destinazione e arriva all'Everton in prestito. Le visite mediche sono già state fissate per oggi e, salvo clamorosi ribaltoni, nella giornata di domani dovrebbe arrivare l'ufficialità della firma.
Grealish lascia il Manchester City e va all'Everton: le cifre
Le cifre del prestito si aggirano intorno ai 15 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a più di 50. Sulla carta appare n grande passo indietro per Grealish lasciare l'Europa da protagonista per una squadra che nella scorsa stagione ha navigato sempre nella parte destra della classifica. Ma una nuova esperienza è necessaria al giocatore per rilanciarsi: appena tre gol e quattro assist in 32 presenze nella scorsa stagione, ma appena sette da titolare. È finito completamente ai margini del progetto dei Citizens che nell'estate del 2021 lo avevano pagato 117 milioni di euro.