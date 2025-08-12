Ballotta non ci sta, arriva il duro attacco: "Chevalier meglio di Donnarumma? Mica è calcetto..."

ROMA - "Chevalier più bravo di Gigio con i piedi? La motivazione non regge. Donnarumma è, se non il migliore al mondo, uno dei 3 migliori portieri". Sono le parole di Marco Ballotta, ex estremo difensore - tra le altre - di Inter e Lazio sul caso Donnarumma, messo alla porta dal Paris Saint-Germain che gli ha preferito l'ex Lille Lucas Chevalier. In un'intervista rilasciata alla Redazione Sport del Giornale Radio Rai, Ballotta non ci sta: "Chevalier sarà anche bravo con i piedi, ma a Donnarumma ho visto fare parate decisive", tuona l'ex portiere della Lazio. "Va bene tutto, ma un portiere deve fare il portiere. Non credo che il nuovo portiere del Psg possa arrivare ai livelli del Donnarumma attuale".
Ballotta: "Il calcio ha copiato il calcetto, la ritengo una moda"
"Il calcio ha copiato il calcetto. Nel calcio a 5 il portiere è determinante perché è un giocatore di movimento e può creare superiorità numerica", sottolinea Ballotta. "Io però la ritengo una moda. Fra qualche anno cambieranno il modo di giocare e non se ne parlerà più. E comunque la valutazione non è su chi sia semplicemente bravo coi piedi, non è che devono dribblare".
Ballotta: "Il portiere deve fare il portiere". Sul caso Donnarumma e la Nazionale di Gattuso...
"Non è un discorso di piedi buoni ma di visione di gioco. Però con questo approccio si tralasciano qualità più importanti, come la bravura nelle uscite alte. Io mi sarei trovato a mio agio giocando in questo periodo storico, ma penso che un portiere debba fare il portiere", afferma Ballotta. Un caso, quello di Donnarumma, che riguarda molto da vicino anche la Nazionale italiana del neo ct Gattuso che dovrà affrontare a breve un doppio impegno fondamentale per la qualificazione ai prossimi Mondiali. "Ripercussioni? No perché Gigio ha già dimostrato di essere mentalmente forte", ha concluso Ballotta a Radio1 Rai. "Per esempio ha sempre saputo reagire agli errori fatti. Non dimentichiamo che Donnarumma ci ha fatto vincere un Europeo. Ora non so come andrà a finire per lui a Parigi, comunque lo vedo un numero 1 e non un dodicesimo".
