Ballotta non ci sta, arriva il duro attacco: "Chevalier meglio di Donnarumma? Mica è calcetto..."

ROMA - "Chevalier più bravo di Gigio con i piedi? La motivazione non regge. Donnarumma è, se non il migliore al mondo, uno dei 3 migliori portieri". Sono le parole di Marco Ballotta , ex estremo difensore - tra le altre - di Inter e Lazio sul caso Donnarumma , messo alla porta dal Paris Saint-Germain che gli ha preferito l' ex Lille Lucas Chevalier . In un'intervista rilasciata alla Redazione Sport del Giornale Radio Rai, Ballotta non ci sta: "Chevalier sarà anche bravo con i piedi, ma a Donnarumma ho visto fare parate decisive", tuona l' ex portiere della Lazio . "Va bene tutto, ma un portiere deve fare il portiere. Non credo che il nuovo portiere del Psg possa arrivare ai livelli del Donnarumma attuale".

Ballotta: "Il calcio ha copiato il calcetto, la ritengo una moda"

"Il calcio ha copiato il calcetto. Nel calcio a 5 il portiere è determinante perché è un giocatore di movimento e può creare superiorità numerica", sottolinea Ballotta. "Io però la ritengo una moda. Fra qualche anno cambieranno il modo di giocare e non se ne parlerà più. E comunque la valutazione non è su chi sia semplicemente bravo coi piedi, non è che devono dribblare".