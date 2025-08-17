Ederson al Galatasaray e Donnarumma al City: le cifre della doppia operazione

Passiamo al Verona , molto attivo in entrata ed in uscita. Dopo il pressing dei giorni scorsi, è stato trovato l’accordo con il Wolverhampton per la cessione di Jackson Tchatchoua (23), sulla base di 12 milioni di euro. E proprio nei giorni della cessione del duttile classe 2001 in Premier , l’ Hellas ha bloccato il suo erede, ovvero l’esterno algerino Rafik Belghali (23). Arriva dal Mechelen ed è atteso in queste ore in città per i test e le firme.

Firma bianconera

Nuovo colpo, invece, in attacco per l’Udinese. I friulani si sono assicurati Walid Cheddira (27) dal Napoli con la formula del prestito oneroso e riscatto, per un totale di 4 milioni di euro. Il pressing iniziato nei giorni scorsi sul ragazzo è andato quindi a buon fine, e anche tra le due società è stato trovato un accordo soddisfacente. Nelle prossime ore, ci saranno quindi anche le visite mediche della punta marocchina che anticipano la firma sul contratto.

Ufficialità a Parma

Il club ducale ha annunciato l’arrivo del croato Matija Frigan (22). L’attaccante è stato acquistato a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2030. Tutto definito anche per Mariano Troilo (22). Dopo il blitz di giovedì, che ha sostanzialmente beffato la lunga attesa del Pisa neopromosso, i ducali hanno sistemato anche gli ultimissimi dettagli: ora le visite mediche prima della firma del contratto. Al Belgrano andranno circa 8 milioni di euro per il cartellino del difensore argentino.