Ederson al Galatasaray e Donnarumma al City: le cifre della doppia operazione

Prima offerta da 10 milioni dei turchi: si tratta. Tra Citizens e Psg ne ballano ancora 20 di distanza
Eleonora Trotta

La proposta preannunciata è arrivata: il Galatasaray ha offerto 10 milioni di euro per il cartellino di Ederson (31) ed è in pressing sul City per avere presto il portiere brasiliano, assente nella sfida di ieri contro il Wolverhampton. «È stato male e ha vomitato», ha raccontato l’allenatore Pep Guardiola (54). Ed è chiaro che questa situazione venga seguita con grande interesse da Gigio Donnarumma (26), d’accordo con i Citizens sull’ingaggio, e in attesa anche di un’intesa tra le due società per il suo cartellino. Al momento permane una distanza: i parigini vogliono 50 milioni, mentre gli inglesi vorrebbero spenderne 30. Di certo, servirà comunque pazientare e aspettare il finale della vicenda Ederson. A proposito di italiani all’estero: Davide Calabria (28) ha ribadito il suo ok alla proposta del contratto triennale arrivata dal Panathinaikos: per l’esterno ex Milan, attualmente svincolato, c’era stato anche l’interessamento forte del Sassuolo e più di un sondaggio da parte della Fiorentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verona, ecco il sostituto di Tchatchoua

Passiamo al Verona, molto attivo in entrata ed in uscita. Dopo il pressing dei giorni scorsi, è stato trovato l’accordo con il Wolverhampton per la cessione di Jackson Tchatchoua (23), sulla base di 12 milioni di euro. E proprio nei giorni della cessione del duttile classe 2001 in Premier, l’Hellas ha bloccato il suo erede, ovvero l’esterno algerino Rafik Belghali (23). Arriva dal Mechelen ed è atteso in queste ore in città per i test e le firme.

Firma bianconera

Nuovo colpo, invece, in attacco per l’Udinese. I friulani si sono assicurati Walid Cheddira (27) dal Napoli con la formula del prestito oneroso e riscatto, per un totale di 4 milioni di euro. Il pressing iniziato nei giorni scorsi sul ragazzo è andato quindi a buon fine, e anche tra le due società è stato trovato un accordo soddisfacente. Nelle prossime ore, ci saranno quindi anche le visite mediche della punta marocchina che anticipano la firma sul contratto.

Ufficialità a Parma

Il club ducale ha annunciato l’arrivo del croato Matija Frigan (22). L’attaccante è stato acquistato a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2030. Tutto definito anche per Mariano Troilo (22). Dopo il blitz di giovedì, che ha sostanzialmente beffato la lunga attesa del Pisa neopromosso, i ducali hanno sistemato anche gli ultimissimi dettagli: ora le visite mediche prima della firma del contratto. Al Belgrano andranno circa 8 milioni di euro per il cartellino del difensore argentino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atalanta, attesa Muniz

Per quanto riguarda l’Atalanta, i riflettori restano tutti su Rodrigo Muniz (24): resta il brasiliano il primo obiettivo della Dea per il post Mateo Retegui (26). I contatti quindi proseguiranno, con l’obiettivo di arrivare in tempi rapidi a un’intesa per il cartellino. A proposito di attaccanti: la Cremonese ha a lungo inseguito e trattato Giuseppe Ambrosino (21) del Napoli, ma al momento il club azzurro ha bloccato la partenza del giovane calciatore.

Per DiFra c'è Geubbels

Willem Geubbels (24) è invece da tempo un obiettivo del Lecce per l’attacco, in caso di partenza di Nikola Krstovic (25). Non a caso, i giallorossi hanno stabilito un ultimatum per la cessione del montenegrino: il timore era legato proprio alla possibilità di perdere uno dei suoi eventuali sostituti. Ed ecco che sul duttile attaccante francese è piombato il Paris Fc. La cifra messa sul piatto si avvicina ai 10 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mercato Estero

