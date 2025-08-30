Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Garnacho al Chelsea, è ufficiale: "La squadra migliore del pianeta"

L'attaccante argentino è un nuovo giocatore dei Blues: i dettagli dell'accordo con l'ex Manchester United
2 min

Il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto di Alejandro Garnacho dal Manchester United: l'attaccante argentino, che in passato è stato nel mirino del Napoli, sfiderà gli azzurri da avversario in Champions League il 28 gennaio 2026.

Garnacho: "Un momento incredibile per me e la mia famiglia"

C'è l'annuncio ufficiale. Garnacho, 21 anni, ha firmato un contratto valido fino al 2032 e non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per la possibilità di indossare la maglia dei Blues: "È un momento incredibile per me e la mia famiglia entrare a far parte di questo grande club. Non vedo l'ora di iniziare. Ho guardato la Coppa del Mondo per Club e unirsi ai campioni del mondo è speciale perché siamo la squadra migliore del pianeta. È fantastico essere qui e sono molto felice".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mercato Estero

Da non perdere

Chelsea, manita al West HamGeorge-Roma, le ultime