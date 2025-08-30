Garnacho al Chelsea, è ufficiale: "La squadra migliore del pianeta"

Garnacho: "Un momento incredibile per me e la mia famiglia"

C'è l'annuncio ufficiale. Garnacho, 21 anni, ha firmato un contratto valido fino al 2032 e non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per la possibilità di indossare la maglia dei Blues: "È un momento incredibile per me e la mia famiglia entrare a far parte di questo grande club. Non vedo l'ora di iniziare. Ho guardato la Coppa del Mondo per Club e unirsi ai campioni del mondo è speciale perché siamo la squadra migliore del pianeta. È fantastico essere qui e sono molto felice".