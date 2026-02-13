Tudor al Tottenham: la reazione degli inglesi è sorprendente
In Inghilterra ha sorpreso la decisione del Tottenham di puntare su Igor Tudor come nuovo allenatore. In lista c’erano altri profili, ma come raccontato l’ex tecnico bianconero è stato scelto per la sua capacità di incidere subito e ottenere risultati nell’immediato. Nella scorsa stagione, il croato ha infatti raggiunto la qualificazione in Champions League con la Juventus, centrando un obiettivo prioritario per il club.
I programmi per l'estate
Non solo: ha ridato grinta ed identità ad una squadra che aveva evidenziato anche delle difficoltà caratteriali. Tudor ha accettato un contratto fino a giugno: la sua conferma a Londra dipenderà dai risultati che otterrà in campo. In attesa di valutare il croato, i nomi per il futuro della panchina del Tottenham restano quelli di De Zerbi, Pochettino, Terzic e Rose.