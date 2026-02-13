Tudor al Tottenham: la reazione degli inglesi è sorprendente

In Inghilterra ha sorpreso la decisione del Tottenham di puntare su Igor Tudor come nuovo allenatore. In lista c’erano altri profili, ma come raccontato l’ex tecnico bianconero è stato scelto per la sua capacità di incidere subito e ottenere risultati nell’immediato. Nella scorsa stagione, il croato ha infatti raggiunto la qualificazione in Champions League con la Juventus, centrando un obiettivo prioritario per il club.