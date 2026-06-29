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Lewandowski si trasferisce in MLS: ufficiale la firma con i Chicago Fire

L'attaccante ex Bayern Monaco e Barcellona accetta l'offerta degli statunitensi: il comunicato
3 min
TagsLewandowskiChicago FireMLS

Dopo essere stato accostato per settimane alle big europee e italiane, su tutte Milan e Juventus, ora è ufficiale la sua nuova squadra: Robert Lewandowski ha firmato con i Chiago Fire. L'attaccante, che ha lasciato il Barcellona a parametro zero alla fine della stagione, ha deciso di ripartire dal campionato statunitense. Non si tratta della prima stella del calcio europeo che Chicago accoglie: infatti in passato lì hanno giocato anche Hristo Stoichkov e Freddie Ljungberg, oltre al più recente Bastian Schweinsteiger.

Lewndowski firma con i Chicago Fire

Questo il comunicato del club: "Il Chicago Fire FC ha annunciato oggi l'acquisizione dell'icona del calcio mondiale e miglior marcatore di tutti i tempi della nazionale polacca, Robert Lewandowski, in qualità di Designated Player. Il prolifico attaccante approda nella Major League Soccer (MLS) con una delle carriere più brillanti di questo sport, avendo segnato oltre 700 gol tra la sua nazionale e i migliori club europei, più recentemente con l'FC Barcelona, ​​dove ha contribuito alla conquista del titolo della Liga il mese scorso, e ha guidato la classifica dei marcatori dei campionati tedesco e spagnolo per otto anni. Il suo arrivo sottolinea inoltre l'impegno dei Fire nel mettere in campo una squadra di altissimo livello, portando talenti di livello mondiale per competere per i campionati ed elevare la reputazione globale del club. Lewandowski occuperà uno slot da Designated Player e uno slot per giocatori internazionali, in attesa del rilascio del visto P-1 e del certificato di trasferimento internazionale. Il suo contratto sarà valido fino alla stagione MLS 2027-28".

"L'arrivo di Lewandowski rafforza la nostra ambizione"

Dell'arrivo dell'attaccante ne ha parlato anche Gregg Berhalter, ex ct della nazionale degli Stati Uniti e oggi allenatore e direttore sportivo dei Chicago Fire: "Fin dal primo giorno in cui io e Joe Mansueto ci siamo incontrati, il nostro obiettivo era costruire un club di livello mondiale che ispirasse la grandezza, unisse Chicago e vincesse campionati. Robert incarna questi valori e rappresenta gli standard che questa città merita: un campione e un atleta competitivo. Il suo arrivo rafforza la nostra ambizione di competere per i trofei e innalza gli standard del Club a livelli degni di questa città. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con lui e di far vedere a Chicago in prima persona perché è tra le icone sportive più venerate al mondo".

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