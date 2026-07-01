Tonali diventa l'italiano più pagato di sempre: accordo raggiunto con il Tottenham per 100 milioni

Sandro Tonali riscrive la storia del calciomercato italiano: sarà il calciatore azzurro più pagato di sempre . Infatti Newcastle e Tottenham hanno raggiunto l'accordo per il suo passaggio agli Spurs, che dovranno versare 100 milioni nelle casse dei bianconeri. Un'operazione record che diventa l'acquisto più oneroso del club: Tonali supera Mateus Fernandes, ancora non ufficializzato dal Tottenham ma futuro sposodegli Spurs per 98 milioni.

Tonali raggiunge De Zerbi al Tottenham per una cifra record

Venendo ai dettagli dell'operazione, il Tottenham pagherà al Newcastle 92 milioni di sterline, più 7,5 milioni di bonus. Tonali che dunque lascerà il Newcastle ma rimarrà in Inghilterra raggiungendo il connazionale Roberto De Zerbi, allenatore degli Spurs dal finale della scorsa stagione. Il centrocampista negli ultimi anni si è affermato in Premier League con ottime prestazioni, vivendo la Champions League da protagonista con il Newcastle e vincendo la Coppa di Lega. È stato tra i maggiori protagonisti dell'esponenziale crescita dei Magpies degli ultimi anni e ora è pronto per il salto in una delle big 6 inglesi.

La storia di Tonali al Newcastle

Tonali lascia il Newcastle dopo tre stagioni consecutive passate a St. James' Park. Il centrocampista arrivò nel 2023 lasciando il Milan. La prima stagione fu la più difficile data la squalifica per le scommesse sportive che ha condizionato pesantemente il suo minutaggio. Ma il club non lo ha mollato e nella stagione successiva Tonali è riuscito a imporsi tra i migliori centrocampisti della Premier League, riportando il club in Champions League. L'ex Milan lascia il Newcastle dopo 110 presenze in tutte le competizioni, 10 gol e 10 assist.