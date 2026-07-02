Il Bayern Monaco blinda Olise: "Rinnovo e super ingaggio per proteggersi dal mercato"

Michael Olise è uno dei grandi protagonisti di questa stagione. Dopo una prima stagione di adattamento al Bayern, dove ha comunque fatto vedere ottime cose, il francese in quest'annata ha dato dimostrazione del suo talento cristallino. Prima con la maglia del Bayern Monaco, dove ha vinto tutto in patria formando con Kane e Luis Diaz uno dei tridenti più prolifici d'Europa. Poi con la Francia al Mondiale, dove ci ha messo un po' a sbloccarsi sottoporta ma ha regalato assist incredibili. Se già non aveva gli occhi di tutto il mondo su di sé, al Mondiale sta convincendo anche i pochissimi scettici. E ora il Bayern Monaco è costretto a difendersi e difendere il suo talento per farlo rimanere in Baviera anche nella prossima stagione.