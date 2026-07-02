Il Bayern Monaco blinda Olise: "Rinnovo e super ingaggio per proteggersi dal mercato"
Michael Olise è uno dei grandi protagonisti di questa stagione. Dopo una prima stagione di adattamento al Bayern, dove ha comunque fatto vedere ottime cose, il francese in quest'annata ha dato dimostrazione del suo talento cristallino. Prima con la maglia del Bayern Monaco, dove ha vinto tutto in patria formando con Kane e Luis Diaz uno dei tridenti più prolifici d'Europa. Poi con la Francia al Mondiale, dove ci ha messo un po' a sbloccarsi sottoporta ma ha regalato assist incredibili. Se già non aveva gli occhi di tutto il mondo su di sé, al Mondiale sta convincendo anche i pochissimi scettici. E ora il Bayern Monaco è costretto a difendersi e difendere il suo talento per farlo rimanere in Baviera anche nella prossima stagione.
"Il Bayern vuole blindare Olise: stipendio raddoppiatto e contratto fino al 2031"
Il Bayern vuole assolutamente blindare il giocatore e, stando a quanto riportato Bild Sport, per il giocatore è pronta una proposta di rinnovo che lo porterà a essere uno dei calciatori più pagati della rosa. Le indiscrezioni raccolte dal giornale tedesco parlano di un raddoppio dell'attuale stipendio da 13.5 milioni lordi e un prolungamento del contratto fino al 2031.
Una mossa che verrà attuata a stretto giro per allontanare le tante big che hanno messogli occhi su di lui e per evitare di portare il giocatore a immaginarsi con una maglia diversa da quella del Bayern. Anche se il suo sogno un giorno di vestire la camiseta del Real Madrid rimane.