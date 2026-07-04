Douglas Costa saluta il Chievo: va in Arabia all'Al-Ittifaq, il comunicato

Come era stato messo in preventivo fin dal momento del suo ritorno in Italia, Douglas Costa è ora ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Ittifaq. Saluta il ChievoVerona (Serie D) dopo una parentesi annunciata, iniziata lo scorso 16 gennaio, con un bilancio finale di 13 presenze, un gol e un assist tra campionato e playoff. il presidente del club di Dubai, l’italiano Pietro Laterza, è infatti anche patron del Chievo. Ad annunciare l'arrivo dell'ex giocatore, tra le altre, di Bayern Monaco e Juve, è stato il club arabo con un comunicato ufficiale.