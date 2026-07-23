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Roma, sfuma anche Garnacho: è ufficiale il passaggio all'Aston Villa

Dopo Summerville anche l'esterno d'attacco argentino non vestirà la maglia giallorossa: resta in Premier League
2 min
TagsGarnachoAston VillaRoma

Dopo Summerville, che ha scelto l'Arbia, la Roma vede sfumare anche Garnacho. Il ventiduenne argentino resta in Premier League: l'Aston Villa lo ha acquistato ufficialmente in prestito dal Chelsea. Ad accoglierlo, con entusiasmo, le dichiarazioni di Unai Emery: "Siamo entusiasti di Alejandro è talentuoso, giovane, e ci ha dimostrato la sua volontà di contribuire al nostro progetto. Siamo davvero felici".

Garnacho, i numeri nell'ultima stagione con il Chelsea

Garnacho è cresciuto nel settore giovanile del Manchester United. Ha totalizzato 144 presenze con lo United prima di trasferirsi al Chelsea nell'estate del 2025 quando era stato corteggiato anche dal Napoli.

Con i Blues ha segnato 8 gol in 43 presenze la scorsa stagione. Nulla da fare, dunque, per la Roma. Garnacho non si muove dall'Inghilterra.

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