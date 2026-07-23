Roma, sfuma anche Garnacho: è ufficiale il passaggio all'Aston Villa

Dopo Summerville, che ha scelto l'Arbia, la Roma vede sfumare anche Garnacho. Il ventiduenne argentino resta in Premier League: l'Aston Villa lo ha acquistato ufficialmente in prestito dal Chelsea. Ad accoglierlo, con entusiasmo, le dichiarazioni di Unai Emery: "Siamo entusiasti di Alejandro è talentuoso, giovane, e ci ha dimostrato la sua volontà di contribuire al nostro progetto. Siamo davvero felici".