Il Besiktas vuole Vlahovic: "Non abbiamo voluto Salah perché stiamo lavorando ..."

La Turchia è tra le grandi protagoniste di questo calciomercato. Colpi dai top 5 campionati d'Europa e qualche campione che sceglie la Super Lig, anche grazie alle enormi possibilità economiche dei club e a un regime fiscale molto agevolato per gli ingaggi dei giocatori. Sempre più giocatori stanno arrivando in Turchia, in ordine cronologico l'ultimo è stato Momo Salah, che da parametro zero ha firmato con il Trabzonspor. Prima dell'arrivo a Trebisonda però, l'egiziano aveva un principio d'accordo con il Besiktas, anche se il presidente Serdal Adalı smentisce: "Non è vero che ci sia stato un colpo di scena o che non siamo riusciti a prenderlo. Non c’è nulla di tutto ciò. Da quando sono in carica, nessuno è riuscito a sottrarre un calciatore al Beşiktaş. Che la nostra comunità lo sappia bene", ha affermato al portale turco Fanatik.