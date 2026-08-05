Il Besiktas vuole Vlahovic: "Non abbiamo voluto Salah perché stiamo lavorando ..."
La Turchia è tra le grandi protagoniste di questo calciomercato. Colpi dai top 5 campionati d'Europa e qualche campione che sceglie la Super Lig, anche grazie alle enormi possibilità economiche dei club e a un regime fiscale molto agevolato per gli ingaggi dei giocatori. Sempre più giocatori stanno arrivando in Turchia, in ordine cronologico l'ultimo è stato Momo Salah, che da parametro zero ha firmato con il Trabzonspor. Prima dell'arrivo a Trebisonda però, l'egiziano aveva un principio d'accordo con il Besiktas, anche se il presidente Serdal Adalı smentisce: "Non è vero che ci sia stato un colpo di scena o che non siamo riusciti a prenderlo. Non c’è nulla di tutto ciò. Da quando sono in carica, nessuno è riuscito a sottrarre un calciatore al Beşiktaş. Che la nostra comunità lo sappia bene", ha affermato al portale turco Fanatik.
Il presidente del Besiktas rivela: "Stiamo lavorando per Vlahovic"
Su Salha prosegue: "Stiamo parlando di un giocatore che non abbiamo preso, non di uno che non siamo riusciti a prendere. Gli auguro ogni successo". Il Besiktas rimane forte su Vlahovic, al momento l'unico club che sta mostrando interesse concreto per l'ex attaccante della Juve: "Stiamo lavorando, ne stiamo discutendo". Mentre smentisce le voci su Brahim Diaz: "Non è nei nostri piani". Sul mercato prosegue: "Stiamo procedendo con i trasferimenti in linea con il piano che avevamo definito all’inizio della stagione. I trasferimenti che abbiamo effettuato sono sotto gli occhi di tutti".
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