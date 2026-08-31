Barcola dal Psg al Liverpool per 143 milioni di euro! Acquisto da record per i Reds

Ufficiale il trasferimento in Premier League dell'esterno d'attacco francese: solo un giocatore è stato pagato più di lui nella storia del club inglese

2 min

Pubblicato il 31.08.2026, 15:16 (Aggiornato il 31.08.2026, 15:33)

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Il Liverpool ha ufficializzato l'arrivo di Bradley Barcola dal Paris Saint-Germain: "L'attaccante francese ha messo nero su bianco un contratto a lungo termine con i Reds presso l'AXA Training Centre dopo aver superato le visite mediche e perfezionato il trasferimento". Barcola ha firmato un contratto quinquennale. Il club inglese pagherà 106 milioni di sterline (circa 123 milioni di euro), con bonus che potrebbero portare la cifra totale a 123 milioni di sterline (circa 143 milioni di euro).

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Barcola diventa il secondo più costoso nella storia del Liverpool

Barcola diventa così il terzo acquisto importante del manager Iraola in questa sessione di mercato, dopo Victor Munoz e Ronald Araujo, e il secondo acquisto più costoso nella storia del Liverpool. Al primo posto resta Alexander Isak, acquistato la scorsa estate dal Newcastle per 125 milioni di sterline (145 milioni di euro).

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