Barcola dal Psg al Liverpool per 143 milioni di euro! Acquisto da record per i Reds
Il Liverpool ha ufficializzato l'arrivo di Bradley Barcola dal Paris Saint-Germain: "L'attaccante francese ha messo nero su bianco un contratto a lungo termine con i Reds presso l'AXA Training Centre dopo aver superato le visite mediche e perfezionato il trasferimento". Barcola ha firmato un contratto quinquennale. Il club inglese pagherà 106 milioni di sterline (circa 123 milioni di euro), con bonus che potrebbero portare la cifra totale a 123 milioni di sterline (circa 143 milioni di euro).
Barcola diventa il secondo più costoso nella storia del Liverpool
Barcola diventa così il terzo acquisto importante del manager Iraola in questa sessione di mercato, dopo Victor Munoz e Ronald Araujo, e il secondo acquisto più costoso nella storia del Liverpool. Al primo posto resta Alexander Isak, acquistato la scorsa estate dal Newcastle per 125 milioni di sterline (145 milioni di euro).
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