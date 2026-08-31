Barcola dal Psg al Liverpool per 143 milioni di euro! Acquisto da record per i Reds

Il Liverpool ha ufficializzato l'arrivo di Bradley Barcola dal Paris Saint-Germain: "L'attaccante francese ha messo nero su bianco un contratto a lungo termine con i Reds presso l'AXA Training Centre dopo aver superato le visite mediche e perfezionato il trasferimento". Barcola ha firmato un contratto quinquennale. Il club inglese pagherà 106 milioni di sterline (circa 123 milioni di euro), con bonus che potrebbero portare la cifra totale a 123 milioni di sterline (circa 143 milioni di euro).