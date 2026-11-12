La previsione a sorpresa di Scholes: "Haaland andrà al Barcellona"

Il futuro del Manchester City dipende dalla sanzione per le violazioni delle regole finanziarie della Premier League, attesa a gennaio. Il club è stato riconosciuto colpevole di 114 dei 115 capi d’accusa. La società ha scelto la via del ricorso, ma intanto in Inghilterra si discute già degli scenari peggiori, fino alla retrocessione d'ufficio in Championship . In quel caso, il primo nome a finire al centro delle voci di mercato sarebbe inevitabilmente quello di Erling Haaland .

Haaland e lo scenario retrocessione

Immaginare il norvegese in Championship è praticamente impossibile. Lo è quasi altrettanto pensarlo fuori dalla Champions League per una o più stagioni. Haaland ha 26 anni e un contratto fino al 2034. Se però il City dovesse perdere la Premier o l’accesso alle principali coppe europee, i grandi club europei sarebbero pronti a muoversi. Secondo quanto riportato dal giornale AS, l'entourage del giocatore non sembra preoccupato. Non si sa ancora con certezza quale sarà la sanzione, né se avrà effetto già dalla prossima stagione.

Scholes: "Se il City retrocede, Haaland va al Barcellona"

Ma Paul Scholes sul merito non sembra avere dubbi. Ospite del podcast "The Good, The Bad & The Football", l’ex centrocampista del Manchester United e della nazionale inglese ha indicato quale sarebbe, secondo lui, la destinazione di Haaland in caso di addio al Manchester City: "Barcellona. Sembra un giocatore del Real Madrid, riesco a immaginarlo perfettamente con la maglia del Real Madrid… ma andrà al Barça". Per ora si tratta di una semplice previsione e bisognerà aspettare l'ufficialità della sanzione per conoscere il futuro del City, in primis, e quello di Haaland.