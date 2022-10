Feyenoord, tempesta contro Kokcu: rifiuta la fascia arcobaleno e rinuncia a essere capitano

ROTTERDAM (Olanda) - Pur di non indossare la fascia arcobaleno, Orkun Kokcu ha rinunciato alla carica di capitano. Il 21enne, che aveva ricoperto quel ruolo nelle precedenti 5 partite di Eredivisie, non ha fatto lo stesso contro l'Az Alkmaar proprio per questa presa di posizione, adducendo motivi religiosi: "Ho deciso di non indossare la fascia da capitano arcobaleno di questo turno. Penso sia importante sottolineare che ho rispetto per tutti, indipendentemente dalla religione, dal background o dagli orientamenti. Credo che ognuno sia libero di fare quello che vuole o sente. Capisco molto bene quale sia l'importanza di questa azione, ma a causa delle mie convinzioni religiose non mi sento la persona giusta per sostenerla".