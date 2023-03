Psv, bandito per 40 anni dallo stadio l'invasore messo ko da Dmitrovic

EINDHOVEN (OLANDA) - Un'invasione costata cara quella compiuta dal 20enne tifoso del Psv che aggredì Marko Dmitrovic , portiere del Siviglia che in quell'occasione lo mise ko , durante il ritorno dei play-off di Europa League giocato a febbraio in Olanda (con la squadra di casa poi eliminata).

Carcere e Daspo

Il club di Eindhoven lo ha infatti bandito dallo stadio per 40 anni e ha fatto sapere anche che chiederà un risarcimento. L'uomo, condannato a tre mesi di carcere, non potrà inoltre mettere piede nell'area attorno il 'Philips Stadium' per i prossimi due anni. Entrato nell'impianto usando un biglietto comprato da un amico - su di lui pendeva già un Daspo fino al 2026 - il tifoso del Psv aveva colpito al volto Dmitrovic prima di essere messo a terra dallo stesso portiere ed essere portato via dagli steward.