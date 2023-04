Psv-Ajax sospesa, colpito un giocatore in campo: è caccia all'uomo

AMSTERDAM - La sfida di Eredivisie fra Psv Eindhoven e Ajax, una delle classiche del calcio olandese, è stata temporaneamente sospesa dopo un'ora di gioco, sul punteggio di 2-0, a causa del lancio di oggetti in campo, uno dei quali, a quanto sembra un bicchiere, ha colpito l'attaccante della formazione ospite Steven Berghuis. L'arbitro è stato costretto a interrompere l'incontro e al Philips Stadion c'è stata una 'caccia all'uomo' per trovare il colpevole ed espellerlo dall'impianto. Il match è poi ripreso e il Psv alla fine ha vinto per 3-0, con reti di Luuk De Jong (2) e Xavi Simons.