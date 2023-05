Berghuis prende a pugni un tifoso fuori dallo stadio: è bufera in Olanda

ENSCHEDE ( OLANDA ) - Momenti di alta tensione al termine di Twente-Ajax , gara valevole per l'ultima giornata di Eredivisie e finita 3-1 in favore dei padroni di casa. Steven Berghuis , centrocampista dei Lancieri, non ci ha visto più e si è lasciato andare ad una reazione rabbiosa dopo i continui insulti di un tifoso del Twente. Ecco cosa è successo.

Berghuis tira un pugno ad un tifoso: ecco il motivo

Al De Grolsch Veste il Twente ha vinto l'ultima gara di campionato mandando ko l'Ajax con un 3-1 senza storie. Dopo la partita ci sono stati attimi di grande tensione. Il centrocampista dell'Ajax, Steven Berghuis, evidentemente infastidito, ha tirato un pungo ad un tifoso del Twente appostato all'esterno dello stadio. In un primo momento non si è ben capito per quale motivo il giocatore classe '91 si sia lasciato andare ad un gesto così rabbioso. Poi ecco il motivo. Il tifoso della squadra di casa ha preso di mira l'attaccante dell'Ajax, Bryan Brobbey, con reiterati insulti razzisti. A quel punto i membri della sicurezza hanno allontanato Berghuis che, ancora nervoso, ha poi preso la via del pullman della sua squadra per ripartire.