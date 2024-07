Feyenoord, il nuovo logo scatena l'ironia social: un dettaglio non sfugge ai tifosi

ROTTERDAM (PAESI BASSI) - Il Feyenoord si proietta nel futuro : con un design più moderno e riconoscibile , lo storico club di Rotterdam ha infatti apportato alcune importanti modifiche allo storico stemma . Non si tratta però di un mero cambiamento estetico: il club biancorosso , con una strategia di marketing ormai comune ai più grandi club europei e mondiali, si è posto come obiettivo quello di attrarre un pubblico più giovane e a espandere la propria fanbase oltre i confini nazionali .

Feyenoord, ecco il nuovo logo: il comunicato del club

Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Feyenoord ha comunicato ai tifosi la composizione del nuovo stemma che presenterà quattro sostanziali modifiche: "Un allineamento più stretto delle parole "Feyenoord" e "Rotterdam" uniformando la spaziatura tra le lettere. Un rosso più acceso è stato applicato alla parte sinistra del logo e la caratteristica 'F' è stata messa davanti e al centro". Inoltre, si legge nel comunicato, "la linea di demarcazione dorata al centro è stata rimossa". Un cambiamento epocale che molti tifosi biancorossi non hanno però visto di buon grado.

Feyenoord, i social insorgono: "Quello stemma sembra..."

Il club di Rotterdam ha annunciato il nuovo stemma anche sui canali social ma i tifosi biancorossi non hanno apprezzato il cambiamento: "Sembra la bandiera giapponese ridisegnata nel 1999", scrive un fan dei 16 volte campioni d'Olanda. Altri tifosi invece ironizzano sul fatto che il logo sia pressoché identico alla precedente versione: "Non c'è bisogno di ringraziare il grafico, non ha fatto niente di nuovo" e "Ma quale nuovo stemma: vecchio e nuovo sono uguale!". "Date un aumento di stipendio al grafico per questo lavoro", il commento sarcastico di un altro utente.