Clamoroso Feyenoord: Priske esonerato a due giorni dai playoff contro il Milan

Decisione clamorosa del Feyenoord : a due giorni dai playoff di Champions League contro il Milan , è stato esonerato con effetto immediato l'allenatore Brian Priske . Decisione che arriva dopo la vittoria in campionato per 3-0 contro lo Sparta Rotterdam: il club è però al quinto posto in classifica ed è uscito ai quarti di finale della coppa nazionale.

Il Feyenoord esonera Priske: il comunicato

Questo il comunicato del club: "Il Feyenoord e l'allenatore Brian Priske hanno concordato di separarsi con effetto immediato. Il club cita i risultati incostanti e la mancanza di alchimia come motivi principali. Oltre all'allenatore Brian Priske, anche gli allenatori assistenti Lukas Babalola Andersson e Björn Hamberg lasceranno immediatamente il Feyenoord. Il Feyenoord prevede di annunciare un allenatore ad interim e uno staff tecnico ad interim domani". Della situazione ne ha parlato il direttore generale e tecnico Dennis te Kloese: "È molto deludente per tutte le parti che abbiamo dovuto prendere questa decisione. Sebbene il Feyenoord abbia ottenuto alcuni risultati impressionanti con Brian, soprattutto nella UEFA Champions League, la prestazione della prima squadra è stata decisamente troppo incostante negli ultimi mesi e, sfortunatamente, vediamo troppo pochi progressi strutturali. Come professionista e come persona, tengo ancora molto a Brian. Tuttavia, a volte devi concludere che, nonostante le buone intenzioni di tutti, le cose semplicemente non stanno funzionando e hai raggiunto un punto in cui non c'è abbastanza supporto per continuare ad andare avanti insieme".