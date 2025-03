Psv, annuncio shock sui social: "Un nostro calciatore ha la tubercolosi attiva"

EINDHOVEN (OLANDA) - Annuncio shock da parte del Psv Eindhoven, secondo nella Eredivisie a -6 dalla capolista Ajax e reduce dall'eliminazione per mano dell' Arsenal negli ottavi di Champions League , conquistati in precedenza superando nella doppia sfida playoff la Juve dell'ormai ex tecnico bianconero Thiago Motta . Il club olandese ha infatti ha comunicato sui social che a uno dei suoi giocatori è stata diagnosticata la tubercolosi attiva .

L'annuncio shock del Psv: "Un nostro calciatore ha la tubercolosi"

Questa la nota del Psv pubblicata dal club sul proprio profilo 'X' e sul sito ufficiale del club: "A un giocatore della nostra prima squadra è stata diagnosticata la tubercolosi attiva. Sebbene la possibilità di ulteriori infezioni sia ridotta, la situazione viene monitorata attentamente e stiamo collaborando con le autorità sanitarie". A scopo precauzionale intanto, stando a quanto riportato dalla stampa olandese, è stata avviata un'indagine sui contatti del calciatore in questione e le persone coinvolte sono state informate. La tubercolosi è una malattia infettiva che solitamente colpisce i polmoni e può essere trasmessa attraverso l'aria. Secondo Pascal Wielders, pneumologo del club, il rischio di infezione per l'ambiente circostante il giocatore è limitato:"In linea di principio - ha affermato -, non c'è alcun rischio di infezione all'aria aperta". Per motivi di privacy, il nome del giocatore interessato non è stato reso noto e il Psv ha sottolineato nel comunicato di supportare pienamente il proprio tesserato nel suo percorso di recupero.