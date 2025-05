AMSTERDAM (OLANDA) - Finale di campionato amaro per l 'Ajax di Francesco Farioli, a cui non è bastato vincere l'ultima partita per vincere il titolo di Eredivisie andato invece al Psv.

Ajax, lacrime di Farioli per il titolo sfumato in Eredivisie

Lacrime per il 36enne allenatore dei 'Lancieri' al termine della partita vinta 2-0 in casa contro il Twente, non sufficiente per superare la squadra di Eindhoven che (dopo aver effettuato il sorpasso in vetta alla penultima giornata) si è imposta per 3-1 sul campo dello Sparta Rotterdam e ha così messo in bacheca il 26° titolo olandese, chiudendo il torneo a +1 sull'Ajax. Il pianto di Farioli ha commosso i tifosi e il club di Amsterdam, che ha dedicato al suo allenatore un emozionante post sui propri profili social in cui ha accompagnato con l'emoji di un cuore le immagini delle sue lacrime.