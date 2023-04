Follia in Olanda, allenatore entra in campo per stendere un giocatore: scoppia la rissa

ENSCHEDE (Olanda) - Il fine giustifica e mezzi, ma non sempre i mezzi sono leciti. A Enschede, nella sfida di Eredivisie tra Twente e Sparta Rotterdam il vice allenatore della formazione ospite si è reso protagonista di un episodio clamoroso che ha scatenato l’ira dei padroni di casa.

Il placcaggio

Nei minuti di recupero, con il risultato di 3-3, il Twente è ripartito in contropiede con Julio Pleguezuelo: il giocatore è vicino alla linea laterale, ma quando sta per raggiungere il pallone - a ridosso della panchina degli ospiti - viene letteralmente placcato dal vice allenatore dello Sparta Jeroen Rijsdiik. Mini rissa a bordo campo e cartellino rosso per il diretto interessato: ma il risultato è salvo.