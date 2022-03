FA Cup, flop Conte: Tottenham eliminato. Il City avanza ai quarti

Il match inaugurale degli ottavi di finale di FA Cup riserva qualche sorpresa, ma non disattende i pronostici della vigilia. Il Manchester City di Pep Guardiola accede ai quarti di finale della competizione battendo 2-0 in trasferta il Peterborough United, ma non senza qualche fatica di troppo. Il muro eretto dai padroni di casa davanti alla porta di Steven Benda regge fino al 60', quando Riyhad Mahrez realizza il gol del vantaggio con un tiro a giro all'angolino basso. La rete del raddoppio arriva giusto 7 minuti più tardi, al 67', e porta la firma di Jack Grealish. Vince anche il Crystal Palace, che tra le mura casalinghe di Selhurtst Park supera 2-1 lo Stoke City: al 53' Kouyaté sblocca la gara a favore degli uomini di Patrick Vieira, ma il pareggio degli ospiti arriva appena 5 minuti dopo, al 58', con Tymon. All'82' c'è il 2-1 di Jairo Riedewald, che mette in cassaforte il passaggio del turno. Nell'ultima partita di giornata viene clamorosamente eliminato il Tottenham, seconda vittima illustre del Middlesbrough, che al quarto turno era riuscito ad estromettere dal torneo anche il Manchester United ai calci di rigore. Il gol che condanna gli uomini di Antonio Conte arriva nel secondo tempo supplementare, al 107', siglato dal talento classe 2002 Josh Coburn.