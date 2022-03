FA Cup, Nottingham di rimonta sull'Huddersfield: ai quarti sfiderà il Liverpool

NOTTINGHAM (INGHILTERRA) - Il Nottingham Forrest non si ferma e vola ai quarti di finale della FA Cup, pronto ora a sfidare il Liverpool di Jurgen Klopp che si è qualificato battendo il Norwich. Dopo aver steso le 'big' Arsenal e Leicester nei turni precedenti la squadra allenata dal gallese Cooper, che milita in Championship, ha battuto in rimonta tra le mura amiche del 'City Ground' i pari categoria dell'Huddersfield (reduci dalle qualificazioni ottenute a spese del Burnley prima e del Barnsley poi). Il Nottingham prova a partire forte, spinto da Surridge (pericoloso già al 2' e poi a segno all'11', quando il gol viene però annullato per fuorigioco), ma a passare per primi sono gli ospiti: corner calciato da Sinani e colpo di testa vincente di Lees (13'). Lo svantaggio non scoraggia però i padroni di casa che pareggiano proprio con Surridge (29') su assist di Yates, autore poi del sorpasso al 37' (servito da Garner). Nella ripresa c'è la reazione dell'Huddersfield che prova a rimettersi in carreggiata, soprattutto con Ward, ma non riesce più a infilare Horvath e rischia di subire il colpo del ko al 78', quando la traversa negare il tris a Spence. Il legno non riesce però a rovinare la festa del Nottingham Forest, che conserva il vantaggio fino alla fine e con il 2-1 stacca il pass per la super sfida contro i 'Reds'.