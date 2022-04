Klopp batte Guardiola: super Mané, Liverpool in finale di FA Cup

LONDRA (Regno Unito) - Liverpool e Manchester City si ritrovano di fronte in FA Cup, 6 giorni dopo il 2-2 in campionato, ed è ancora spettacolo: a Wembley, nella semifinale di Coppa d'Inghilterra, vincono i Reds per 3-2 , qualificandosi per l'ultimo atto del torneo. La ventiquattresima sfida tra Klopp e Guardiola si chiude quindi con il nono successo per l'allenatore tedesco, che adesso sopravanza di una vittoria il tecnico catalano, mentre i pareggi tra i due big della panchina sono sette.

Il match di Londra inizia in discesa per il Liverpool, che trova il gol dopo appena 9 minuti di gioco: è il francese Konaté, ex difensore del Lipsia e poco impiegato in campionato, a svettare di testa su corner di Robertson; Steffen, portiere statunitense del City, preferito a Ederson quest'oggi, è battuto. L'estremo difensore di Guardiola diventa protagonista negativo del raddoppio dei Reds, al 17': il portiere americano tergiversa troppo con il pallone tra i piedi, così Mané glielo ruba per infilarlo in rete. A ridosso dell'intervallo l'attaccante senegalese del Liverpool colpisce ancora, stavolta di destro al volo, su assist di Thiago Alcantara a conclusione di un fraseggio stupendo. Si va al riposo con la formazione di Klopp avanti addirittura per 3-0. Negli spogliatoi Guardiola striglia i suoi ragazzi, che rientrano in campo più concentrati: al 47' Grealish accorcia le distanze per il City, dopo uno spunto di Gabriel Jesus. Al 57' Fernandinho, capitano della formazione di Manchester, rischia l'espulsione per un'entrata in scivolata su Mané: l'arbitro Oliver consulta il Var e poi estrae soltanto il cartellino giallo. Al 91' il City concretizza il suo forcing trovando il secondo gol con Bernardo Silva, dopo uno spunto sulla destra di Mahrez: sul volto di Guardiola sembra quasi leggersi disappunto per il poco tempo ancora a disposizione. I ragazzi di Pep cercano il miracoloso pareggio: al 93' Alisson però para su conclusione di Sterling e spegne le ultime speranze del Manchester City. Il Liverpool vince 3-2 e si qualifica per la finale di FA Cup del 14 maggio a Wembley. Nell'ultimo atto della Coppa d'Inghilterra, i Reds affronteranno la vincente della seconda semifinale, che si gioca domani pomeriggio tra Chelsea e Crystal Palace, sempre nel magnifico stadio di Londra.