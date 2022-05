FA Cup, i rigori premiano il Liverpool: Chelsea ko 6-5

Incubo Salah, finale di Champions a rischio

Potrebbe profilarsi come una "maledizione" per Momo Salah, che rischia un'altra volta di saltare la finale di Champions League. Il fuoriclasse egiziano del Liverpool si è fermato intorno alla mezz'ora del primo temp della finale di FA Cup con il Chelsea per un problema all'adduttore. Subito sostituito con Jota, Salah rivive l'incubo del 2018, quando proprio in occasione della finale di UCL con il Real Madrid, fu costretto a lasciare il campo per un intervento "killer" da parte di Sergio Ramos. Grande agitazione sulla panchina dei Reds e infortunio da valutare nelle prossime ore. Sembra invece essersela cavata Alisson, colpito duro nel corso di un'uscita bassa e che però è rimasto in campo dopo qualche minuto di panico. Notizie non propriamente positive per Jurgen Klopp, che ha già perso Fabinho in vista della supersfida con i blancos di Ancelotti.

