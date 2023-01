MANCHESTER (Gran Bretagna) - Nel big match dei sedicesimi di finale di FA Cup, il Manchester City di Guardiola supera l'Arsenal di Arteta e vola agli ottavi. In un match come prevedibile combattuto ed equilibrato fra le due squadre che si stanno giocando il titolo in Premier League, a decidere è la rete nella ripresa messa a segno da Aké, in una delle poche occasioni di un match poco spettacolare, seppur giocato ad alta intensità da entrambe le squadre.