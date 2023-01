Fa Cup, De Zerbi rimonta ed elimina il Liverpool: Brighton agli ottavi

BRIGHTON (INGHILTERRA) - In campionato e in coppa, bis del Birghton contro il Liverpool, eliminato nei sedicesimi di finale di Fa Cup dopo aver incassato il 3-0 in Premier League. De Zerbi rimonta 2-1 e sbatte fuori dal torneo Klopp, di nuovo ko contro il tecnico italiano. I Reds vanno avanti e sbloccano il match al 30' con Elliott, ma dopo soli nove minuti Dunk pareggia. Il colpo della vittoria arriva al 92' ed è di Mitoma, decisivo per la qualificazione del Brighton agli ottavi e on fire nell'ultimo periodo: sei gol e due assist nelle ultime undici partite.