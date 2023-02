FA Cup, ok De Zerbi e City. Sorpresa Blackburn: Leicester eliminato!

INGHILTERRA - Nel quinto turno di FA Cup non sbagliano l'appuntamento con la vittoria e la qualificazione sia il Brighton di De Zerbi sia il Manchester City. L'ex allenatore del Sassuolo, che in Premier League è ottavo, vince di misura 1-0 sul campo dello Stoke City e passa il turno grazie al gol di Ferguson al 30'. Successo anche per Guardiola che si impone 3-0 in trasferta sul Bristol City: a segno Foden (doppietta) e De Bruyne.