Fa Cup, il Tottenham senza Conte fuori agli ottavi: ko contro lo Sheffield

MANCHESTER - Finisce l'effetto positivo di Cristian Stellini sul Tottenham , clamorosamente eliminato agli ottavi di Fa Cup dallo Sheffield United . Il secondo di Antonio Conte , ancora assente per guarire dall’intervento di asportazione della cistifellea, aveva vinto finora quattro partite su quattro disputate in panchina. In Coppa arriva però una pesante delusione, con il club di Championship che vince 1-0 grazie alla rete di Ndiaye.

Brivido United ma passa ai quarti

Qualche problema anche per il Manchester United, che alla fine però batte il West Ham e vola ai quarti di finale della competizione. I Red Devils, freschi vincitori della Carabao Cup, vincono 3-1 in rimonta all'ultimo secondo. Benrahma al 54' spaventa la squadra di ten Hag, che riesce a reagire solo al 77' grazie all'autorete di Aguerd. Poi arrivano le reti di Garnacho e Fred in pieno recupero per la qualificazione al prossimo turno. Ai quarti di finale anche Burnley e, a sorpresa, il Grimsby Town, squadra di quarta divisione che ha eliminato il Southampton.

