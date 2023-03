Follia di Mitrovic durante Manchester United-Fulham: spinge e insulta l'arbitro!

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Tensione palpabile durante Manchester United-Fulham , match valido per i quarti di finale di Fa Cup e vinto con il punteggio di 3-1 dai ' Red Devils '. Il protagonista indiscusso del match è l'attaccante serbo dei 'Cottagers', Alexsandar Mitrovic , in preda alla più totale follia. Dopo aver segnato il gol dell' 1-0 per i suoi, il serbo si scaglia contro il direttore di gara del match di ' Old Trafford ', Chris Kavanagh , reo di aver concesso un calcio di rigore alla squadra di Ten Hag dopo un lungo consulto al Var.

Follia Mitrovic

La decisione dell'arbitro di assegnare la massima punizione in favore dei 'Red Devils' (tiro di Sancho a porta vuota, parato di mano da Willian sulla linea) fa letteralmente infuriare il Fulham: il tecnico bianconero Marco Silva è stato espulso per proteste, poi i 'Cottagers' sono rimasti in 9 nel giro di un solo minuto. Rosso a Willian, comminato per una situazione di campo e rosso anche per Mitrovic che perde la testa: l'attaccante del Fulham va su tutte le furie e accusa l'arbitro. Dopo qualche scambio di vedute, lo stesso Mitrovic spintona il direttore di gara che non esita a espellerlo per la reazione scomposta. Passano pochi istanti e l'attaccante serbo va a muso duro contro Kavanagh, contestando l'espulsione che gli varrà diverse giornate di squalifica.