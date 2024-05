Il City perde la Fa Cup, tifosi furiosi: "Hanno bevuto tutta la settimana!"

Dopo la conquista della Premier League , il Manchester City non è riuscito a vincere anche la Fa Cup. La squadra di Guardiola è stata sconfitta dal Manchester United , con i Red Devils che si sono imposti per 2-1 con le reti di Garnacho e Mainoo . Per il City, invece, ha segnato nel finale Doku .

Manchester City ko, tifosi furiosi

Non sono mancate le polemiche da parte dei tifosi del City dopo la sconfitta nel derby di Fa Cup, soprattutto sui social. Diversi gli aspetti criticati, a partire dai numerosi festeggiamenti successivi alla vittoria in Premier League che, secondo i sostenitori, hanno fatto abbassare la soglia della concentrazione verso la finale di Fa Cup. Tra i tanti commenti, si leggono "sembra che i tifosi non sappiano correre", "troppo alcool" e altri che sottolineano quanto il City abbia celebrato la conquista della Premier League per tutta la settimana con degli eccessi: un aspetto inaccettabile per i tifosi a pochi giorni dal derby con lo United.