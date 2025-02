FA Cup, De Bruyne salva il City: vittoria in rimonta con il Leyton Orient. Everton e Juric ko

LONDRA (INGHILTERRA) - Gol e solito immancabile spettacolo in FA Cup , il torneo più antico del mondo giunto al quarto turno . Archiviata la vittoria in rimonta del Manchester United campione in carica, spicca il sofferto successo in rimonta del Manchester City che vince 2-1 sul campo del Leyton Orient (formazione di League One , terza divisione inglese): decisivo il gol nel finale di gara di Kevin De Bruyne . Giornata da dimenticare invece per il Southampton di Ivan Juric , sconfitto ed eliminato dal Burnley ( 1-0 ) e per l' Everton , ko casalingo con il Bournemouth ( 2-0 ).

De Bruyne lancia il City: Guardiola al quinto turno

Il Manchester City stacca il pass per il quinto turno dell'FA Cup ma che sofferenza per Guardiola: impegnati a 'Brisbane Road' contro i padroni di casa del Leyton Orient, i Citizens vanno sotto al 16' quando Donley prova un'incredibile conclusione da centrocampo che prima sbatte sulla traversa e poi termina la sua corsa sul portiere dei campioni d'Inghilterra, Stefan Ortega, per il più beffardo degli autogol. Un primo tempo da incubo per il City che non si abbatte e ribalta tutto nella ripresa: al 56' arriva infatti il pari del nuovo acquisto Khusanov mentre al 79' ci pensa De Bruyne, in campo al 72' al posto del giovane O'Reilly, a risolvere la pratica O's su assist di Grealish.

Leyton Orient-Manchester City 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Edwards gela il St.Mary's Stadium: Southampton ko, Juric eliminato

Non c'è pace per il Southampton di Ivan Juric: ultimi in classifica in Premier League e lontani dalla zona salvezza, i 'Saints' deludono anche in FA Cup battuti dal Burnley, formazione di Championship (Serie B inglese): decisiva, al 77', la rete dell'ex Sporting Lisbona Edwards che gela il St.Mary's Stadium.

Southampton-Burnley 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

FA Cup, esultano Millwall e Fulham. Everton eliminato

Nelle altre gare pomeridiane di FA Cup spicca il successo esterno del Millwall, corsaro a 'Elland Road' contro il Leeds: decisiva la doppietta di Azeez. Bene anche Fulham (2-1 sul Wigan, doppietta di Muniz) Ipswich (4-1 con il Coventry) e Bournemouth: Semenyo e Jebbison a segno nel 2-0 delle 'Cherries', a 'Goodison Park', con l'Everton. Avanzano anche Preston e Cardiff: Wycombe e Stoke eliminate ai rigori.