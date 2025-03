FA Cup, Manchester United 'tradito' da Zirkzee: il Fulham passa ai rigori. Il Brighton elimina il Newcastle

Zirkzee fallisce dal dischetto: Manchester United eliminato ai rigori dal Fulham

Nel secondo dei due match odierni eliminazione ai rigori per il Manchester United, sceso in campo con tanti ex 'italiani (out Dorgu ma titolari il portiere Onana, De Ligt, Eriksen, Zirkzee, Bruno Fernandes e Hojlund) e superato dal Fulham, che ha fatto il 'pieno' dal dischetto ed è volato così ai quarti. A passare in vantaggio prima del riposo sono stati i londinesi, a segno con Bassey di testa su corner calciato da Rodrigo Muniz (45+1') e poi rimasti orfani di Traore (fuori al 51' per infortunio), ma i 'Red Devils' hanno reagito e trovato il pareggio nella ripresa con una pregevole conclusione di Bruno Fernandes, innescato da Diogo Dalot (71'). L'1-1 ha retto poi fino all'ultimo degli undici minuti di recupero e per tutti i supplementari, con la sfida decisa così ai rigori dove i londinesi si sono rivelati infallibili mentre la formazione di Ruben Amorim ha pagato gli errori di Lindelof e Zirkzee.

Newcastle ko ai supplementari contro il Brighton, due rossi sventolati da Taylor

Ad aprire la giornata era stata la partita vinta dal Brighton, sempre ai supplementari, sul campo del Newcastle (titolare e rimasto in campo fino alla fine l'azzuro Tonali, regista nel 4-3-3 di Eddie Howe). I tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1 con Minteh che prima del riposo (44') ha risposto al rigore segnato al 22' dai padroni di casa con Isak, poi entrambe le squadre sono rimaste in dieci per i rossi sventolati dall'arbitro Taylor in faccia a Gordon del Newcastle (diretto, salterà la finale di Carabo Cup contro il Liverpool il 16 marzo) e a Lamptey del Brighton (doppio giallo al 90+1'). E al 114' è arrivata infine la rete decisiva di Welbeck che ha regalato ai 'Gabbiani' di Fabian Hurzeler il pass per i quarti di FA Cup.

