Clamoroso in FA Cup: i campioni in carica del Palace eliminati da una squadra di sesta divisione!

MACCLESFIELD (INGHILTERRA) - Accade di rado, nello sport, ma oggi (sabato 10 gennaio) è una giornata storica per il calcio. Quello inglese in particolare: Davide ha infatti battuto Golia. A 20' minuti di treno da Manchester si è infatti materializzato il miracolo: il Macclesfield, piccolo club non professionistico di sesta serie (militano nella National League North, ndr) allenato da John Rooney (fratello di Wayne, ex stella dello United, dell'Everton e della Nazionale dei 'tre leoni') ha battuto ed eliminato, al terzo turno di FA Cup, il Crystal Palace campione uscente. Il 2-1 finale, davanti agli oltre 5mila spettatori del 'Moss Rose', porta le firme del capitano Paul Dawson (in gol al 43') e di Isaac Buckley-Ricketts (60'). Le 'Eagles' riaprono la contesa nel finale con il calcio di punizione vincente di Yeremy Pino ma non riescono a riequilibrare le sorti del match dopo ben 8 minuti di recupero. Al fischio finale si scatena la festa con l'invasione di campo dei tifosi di casa: è la magia della Coppa d'Inghilterra, il torneo più antico al mondo. Il palscoscenico dove, ancora una volta, i sogni diventano realtà.