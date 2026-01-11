Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
L'Arsenal va sotto ma poi dilaga con Martinelli: poker al Portsmouth in FA Cup 

La tripletta del brasiliano permette ai Gunners di superare il terzo turno della coppa più prestigiosa al mondo: i dettagli
2 min
TagsFa CupArsenal

Dopo la clamorosa eliminazione dei campioni in carica, l'FA Cup è ripartita oggi con il brivido passato lungo la schiena dell'Arsenal. La capolista della Premier League, infatti, va sotto contro il Portsmouth - nobile decaduta del calcio inglese che occupa la 21esima posizione in Championship - ma poi dilaga andando a vincere con un rotondo 4-1 in trasferta e staccando il pass per il turno successivo del torneo più suggestivo del mondo. Il grande protagonista è l'attaccante brasiliano Martinelli, che realizza una tripletta. Da segnalare anche l'errore dal dischetto di Madueke nel primo tempo.  

Leeds avanti con Gnonto 

Anche il Leeds ha superato il terzo turno di FA Cup superando il Derby per 3-1: sul tabellino dei marcatori ci finisce anche l'italiano Gnonto, ex giovanili dell'Inter con un passato nello Zurigo.  

 

     

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di FA cup

