L'Arsenal va sotto ma poi dilaga con Martinelli: poker al Portsmouth in FA Cup 

Dopo la clamorosa eliminazione dei campioni in carica, l'FA Cup è ripartita oggi con il brivido passato lungo la schiena dell'Arsenal. La capolista della Premier League, infatti, va sotto contro il Portsmouth - nobile decaduta del calcio inglese che occupa la 21esima posizione in Championship - ma poi dilaga andando a vincere con un rotondo 4-1 in trasferta e staccando il pass per il turno successivo del torneo più suggestivo del mondo. Il grande protagonista è l'attaccante brasiliano Martinelli, che realizza una tripletta. Da segnalare anche l'errore dal dischetto di Madueke nel primo tempo.