Dall'impresa in FA Cup ai banchi di scuola: il 'maestro' Heathcote celebrato dai suoi alunni

La vita di Heathcote, sconosciuta fino a pochi giorni fa, si divide tra i campi delle periferie inglesi e i banchi di scuola. Il classico giocatore semi-professionista: il difensore è infatti insegnante di educazione fisica in una scuola primaria, la 'Stamford Park Primary School' di Altrincham, periferia di Manchester. Proprio nella giornata di ieri (lunedì 12 gennaio), il classe 1988 è tornato a scuola, celebrato come un eroe dai suoi alunni - di età compresa tra i 3 e gli 11 anni - che lo hanno accolto in classe con un lungo ed emozionante applauso. Lo stesso Heathcote, visibilmente commosso, ha poi scherzato rivelando i consigli e le istruzioni dei suoi ragazzi: "Prima della partita molti di loro mi hanno detto 'Non farti espellere' e 'Non concedere rigori'", ha sottolineato il difensore tra le risate ai microfoni di 'Espn UK'. Alcuni suggerimenti che Heathcote terrà a mente anche per l'immediato futuro: nel quarto turno di FA Cup, il Macclesfield ospiterà infatti un'altra squadra di Premier League, il Brentford. Con un chiaro obiettivo: scrivere un'altra pagina di storia del calcio inglese.