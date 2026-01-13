Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Dall'impresa in FA Cup ai banchi di scuola: il 'maestro' Heathcote celebrato dai suoi alunni

Reduce dal trionfo al terzo turno della Coppa d'Inghilterra con il Palace detentore, il difensore del Macclesfield torna alla vita di tutti i giorni: l'omaggio degli studenti è emozionante. I dettagli
3 min
TagsMacclesfieldHeathcoteFa Cup

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Nei dintorni di Manchester è ancora l'argomento più gettonato: la vittoria del Macclesfield contro il Crystal Palace in FA Cup ha entusiasmato tutti in Inghilterra. Un'impresa epica per una squadra non professionistica di sesta divisione, capace di eliminare le 'Eagles', detentrici del titolo. Uno dei protagonisti del match di 'Moss Rose', giocato lo scorso sabato, è senza ombra di dubbio Sam Heathcote, difensore classe 1988 con un passato al Crewe Alexandra.

La vita di Heathcote, sconosciuta fino a pochi giorni fa, si divide tra i campi delle periferie inglesi e i banchi di scuola. Il classico giocatore semi-professionista: il difensore è infatti insegnante di educazione fisica in una scuola primaria, la 'Stamford Park Primary School' di Altrinchamperiferia di Manchester. Proprio nella giornata di ieri (lunedì 12 gennaio), il classe 1988 è tornato a scuola, celebrato come un eroe dai suoi alunni - di età compresa tra i 3 e gli 11 anni - che lo hanno accolto in classe con un lungo ed emozionante applauso. Lo stesso Heathcote, visibilmente commosso, ha poi scherzato rivelando i consigli e le istruzioni dei suoi ragazzi: "Prima della partita molti di loro mi hanno detto 'Non farti espellere' e 'Non concedere rigori'", ha sottolineato il difensore tra le risate ai microfoni di 'Espn UK'. Alcuni suggerimenti che Heathcote terrà a mente anche per l'immediato futuro: nel quarto turno di FA Cup, il Macclesfield ospiterà infatti un'altra squadra di Premier League, il Brentford. Con un chiaro obiettivo: scrivere un'altra pagina di storia del calcio inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

