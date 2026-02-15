Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
FA Cup, Arsenal agli ottavi in scioltezza: quattro reti in meno di mezz'ora© APS

FA Cup, Arsenal agli ottavi in scioltezza: quattro reti in meno di mezz'ora

Tutto facile contro il Wigan per i gunners di Arteta, che calano il poker nell'arco di 16 minuti. Passano anche Leeds, Sunderland, Wolves e Fulham
1 min
Prosegue la stagione perfetta dell'Arsenal, che passa il turno in scioltezza, volando agli ottavi di finale di FA Cup. Tutto troppo facile per i gunners, schierati con diverse seconde linee da Arteta, che impiegano meno di mezz'ora per archiviare il match con il Wigan. Per la precisione, l'arco temporale in cui l'Arsenal compone il 4-0 finale, è di appena sedici minuti: all'11 sblocca Madueke, al 18' raddoppia Martinelli, al 23' arriva l'autogol di Hunt per il tris e al 27' la rete di Gabriel Jesus per il cuore servito.

Arsenal-Wigan 4-0: cronaca, tabellino e statistiche

L'esito degli altri match

A passare il turno sono anche il Leeds, che elimina il Birmingham ai rigori, il Wolverhampton, di misura sul campo del Grimsby, il Sunderland, 1-0 in casa dell'Oxford Utd ed il Fulham, che piega per 2-1 lo Stoke City.

 

