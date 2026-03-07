L'Arsenal supera a fatica il Mansfield: staccato il pass ai quarti di finale di FA Cup  

L’Arsenal evita una trappola e si qualifica ai quarti di finale di FA Cup battendo per 2-1 il Mansfield Town, squadra di League One (terza divisione inglese), in una partita più sofferta del previsto al One Call Stadium. I Gunners, primi in Premier League, partono forte con il gol di Madueke prima del riposo (tiro a giro), ma subiscono il pareggio di Evans all’inizio della ripresa, che approfitta di un errore difensivo per segnare in diagonale. Serve la magia di Eze - botta all’incrocio - per regalare la vittoria alla banda di Arteta e tenere vive le speranze dell'Arsenal nella coppa più antica del mondo. Da segnalare l’uscita di Riccardo Calafiori al 75’ per un problema muscolare all’inguine destro (da valutare nelle prossime ore). Tra i più positivi i giovanissimi: Max Dowman, tra l'altro, è diventato a 16 anni e 66 giorni il più giovane esordiente assoluto in FA Cup per l’Arsenal (partito titolare), mentre Marli Salmon (un altro 16enne) ha sulla coscienza il gol del Mansfield. L’Arsenal, comunque, vince una partita complicata e va avanti, in attesa del sorteggio di lunedì.