Il West Ham vince ai rigori e vola ai quarti di FA Cup: Brentford ko

Il West Ham vince al London Olympic Stadium contro il Brentford e vola ai quarti di finale di FA Cup . Eliminato il Brentford dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Nessuna delle due riesce a rompere la parità nei supplementari e ai rigori ha la meglio la squadra di Nuno Espirito Santo. Decisivo l'errore dal dischetto di Ouattara che, al secondo rigore, decide di calciare un pallonetto terribile, facile la presa di Areola. Si chiude dunque il quadro dei quarti dell'FA Cup con West Ham che affronterà il Leeds . Le altre sfide saranno Southampton-Arsenal, Chelsea-Port Vale e il big match tra Manchester City e Liverpool.

Igor Thiago risponde alla doppietta di Bowen

Nel primo tempo succede di tutto. Bowen è l'assoluto protagonista della prima frazione di gioco: al 19' porta avanti i suoi, Igor Thiago pareggia dieci minuti dopo, ma al 34' ancora Bowen non sbaglia sul dischetto dopo il rigore conquistato da Adama Traorè. Nella ripresa cambia l'inerzia della partita, con il Brentford che tiene di più il pallone ma non riesce a sfondare il muro difensivo organizzato da Nuno Espirito Santo. Fino all'81 quando l'ex Fiorentina Kayode viene atterrato in area da Summerville: l'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Igor Thiago che non sbaglia, firma la doppietta personale e manda la partita ai supplemetari.

Castellanos pericoloso ai supplementari, il West Ham vince ai rigori

Fisiologicamente, dopo il 90' calano le forze e i nuovi entrati non riescono a dare energia. Ci provano Soucek da una parte e Donovan dall'altra, ma sono entrambi tiri troppo deboli per impensierire i portieri. Dopo l'intervallo dei tempi supplementari, Nuno Espirito Snto sembra aver dato la giusta carica ai suoi che rientrano benissimo e dopo pochi secondi trovano l'occasione più grande dei supplementari: Castellanos imbuca in area per Callum Wilson, l'inglese da centro area spedisce il pallone all'angolino basso ma Kelleher con un grande intervento respinge e tiene a galla i suoi. Pochi minuti dopo ci prova anche lo stesso Castellanos, ma non riesce a inquadrare la porta. Nel recupero Disasi ci prova dalla lunga distanza e sfiora la traversa. Così si chiudono i tempi supplementari e si va ai rigori. Dove segnano tutti, tranne Ouattara, che spreca tutto con un pallonetto terribile che Areola blocca facilmente. Mavropanos segna l'ultimo rigore per il West Ham e conquista la qualificazione ai quarti.