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Pullman di tifosi in fiamme in autostrada, paura prima della finale di Carabao Cup: cosa è successo

Pullman di tifosi in fiamme in autostrada, paura prima della finale di Carabao Cup: cosa è successo

Attimi di terrore sulla M6, quando un bus dei tifosi del Manchester City diretto a Wembley per assistere alla sfida con l'Arsenal ha preso fuoco
1 min
TagsCarabao CupArsenalManchester City

Attimi di vero terrore si sono vissuti a poche ore dalla finale di Carabao Cup, quando in autostrada uno dei pullman dei tifosi del Manchester City diretto a Wembley per assistere alla sfida con l'Arsenal è stato avvolto dalle fiamme. Le immagini riprese dalle auto hanno fatto il giro dei social, generando momenti di vero panico, fino alle notizie rassicuranti arrivati dalle autorità.

Il bus prende fuoco e si scatena il caos

Per ragioni ancora da precisare, un violento incendio si è scatenato a bordo di uno dei bus dei tifosi del City, quando percorreva la M6 Toll nel Warwickshire, all'altezza dello svincolo 3 nelle West Midlands. La colonna di fumo altissima ha attirato l'attenzione degli altri autoveicoli, con una serie di impressionanti video ad immortalare il pullman completamente avvolto dalle fiamme. Traffico in tilt per favorire l'intervento dei mezzi di soccorso e fiato sospeso fino alla comunicazione ufficiale: nessun passeggero ferito fortunatamente, anzi, dopo essere stati messi in sicurezza, i tifosi hanno proseguito il viaggio verso Londra per assistere al match dopo il grande spavento.

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