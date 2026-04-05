Leeds in semifinale di FA Cup: West Ham ko ai rigori dopo mille emozioni

LONDRA (Regno Unito) - Dopo il Manchester City ( capace di travolgere il Liverpool ), il Chelsea (7-0 sul Port Vale) e il Southampton (vittorioso a sorpresa sull' Arsenal primatista in campionato), è il Leeds United a staccare l'ultimo pass per le semifinali di FA Cup. La formazione del tedesco Farke , a secco di vittorie in Premier League da due mesi, supera in trasferta ai calci di rigore il West Ham United del portoghese Espirito Santo dopo una partita infinita, che ha visto il Leeds in vantaggio di due gol, prima della miracolosa rimonta dei padroni di casa nel recupero dei tempi regolamentari.

West Ham United-Leeds United 2-2 d.t.s. poi 2-4 ai rigori: cronaca, statistiche e tabellino

Rimonta del West Ham nel recupero

Al London Stadium il primo tempo è abbastanza vivace con leggero predominio del Leeds, che trova il gol al 26' con il giapponese Tanaka su assist di Okafor, ex attaccante di Milan e Napoli. Gli ospiti si fanno pericolosi in altre due occasioni con lo stesso Okafor e con Stach, mentre il West Ham sfiora il gol con l'ex laziale Castellanos e con capitan Bowen. Nella ripresa cresce, con il passare dei minuti, la pressione dei padroni di casa alla ricerca del pareggio: Castellanos, ancora lui, manca di pochissimo il bersaglio con il destro al 60' e manda il pallone sul palo, in tuffo di testa, un paio di minuti più tardi. Il forcing degli Hammers è però vanificato dal fallo di Kilman su Aaronson, che permette al Leeds di raddoppiare al 75' su calcio di rigore trasformato da Calver-Lewin. Al 79' l'italiano Gnonto, entrato al posto di Okafor, sfiora il magnifico tris con un colpo di tacco che lambisce il palo di Areola. L'arbitro Pawson concede ben 11 minuti di recupero e al 93' il West Ham torna a sperare: magico sinistro di Bowen, palla sul palo e tap-in vincente da pochi passi del portoghese Mateus Fernandes. Al sesto minuto di recupero arriva addirittura il 2-2 con una spettacolare acrobazia del difensore francese Disasi su cross di Adama Traoré. Si va ai supplementari.

Due gol annullati, i rigori e il sorteggio delle semifinali

I supplementari si aprono immediatamente con l'illusione del gol vittoria per gli Hammers: disastrosa uscita di testa del portiere ospite Perri, Castellanos conquista il pallone e lo spedisce nella rete sguarnita. La gioia del London Stadium è però strozzata dal Var, che rileva un leggero fuorigioco dell'ex attaccante della Lazio. Al 101' nuova festa frustrata per il West Ham: Bowen colpisce il palo con un bolide dalla distanza, Pablo si avventa sul pallone e va a segno, ma è in netto offside. Al 120' altro colpo di scena: Areola dà forfait per un infortunio a una gamba e al suo posto subentra il 20enne portiere Herrick, al debutto assoluto negli Hammers. Il match resta inchiodato sul 2-2 e si va ai rigori. Herrick illude i suoi parando il primo penalty di Piroe, ma non si ripete più. Perri invece neutralizza i tiri di Bowen e Pablo regalando al Leeds United il pass per le semifinali di FA Cup, traguardo che la squadra del West Yorkshire non raggiungeva da 39 anni. A fine match, ancora a caldo, va in scena il sorteggio delle semifinali, con l'ex bomber scozzese Ally McCoist come cerimoniere: il Chelsea affronterà il Leeds mentre il Manchester City se la vedrà con il Southampton, club di seconda divisione. Entrambe le semifinali si giocheranno a Wembley nel weekend del 25 e 26 aprile.