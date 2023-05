Rui Costa, scintille in tribuna durante Benfica-Braga: tutto è partito da un gesto

BENFICA (LISBONA) - Gara ad alta tensione quella che si è svolta all' Estádio do Sport Lisboa e Benfica tra i padroni di casa e il Braga . La gara del 'Da Luz' è stata decisa da una rete di Rafa Silva che ha permesso alla squadra di Roger Schmidt di allungare proprio sui diretti concorrenti.

Scintille sugli spalti

Scintille in campo ma anche sugli spalti tra i due presidenti Rui Costa e António Salvador. Durante l'intervallo infatti il patron del Braga ha fatto un gesto con la mano, a suggerire un furto, in riferimento al contatto tra Grimaldo e Ricardo Horta, al 43', per il quale il popolo del Minho ha protestato chiedendo una sanzione. Il gesto, poco rispettoso ha fatto infuriare l'ex calciatore che ha chiesto rispetto per il Benfica.