Di Maria dimentica la Juve e brilla in Portogallo: gol, Supercoppa e festa

La gioia di Di Maria dopo la vittoria

Grande gioia per Di Maria che si è scatenato con la squadra sul bus dopo la partita. Su Instagram ha espresso poi la propria soddisfazione per il trofeo conquistato con il Benfica: "Felice di iniziare l'anno così. È stata una partita dura. Ma ci siamo meritati il titolo. Per questo portiamo la coppa a Lisbona. Forza Benfica. Congratulazioni a tutta la squadra per il sacrificio e questa mentalità vincente. Continuiamo a crescere".