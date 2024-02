Conceiçao: "Taremi all'Inter? Non lavoro in aeroporto. Bisogna avere rispetto"

"Taremi ha rispetto per il Porto"

Il Porto, dall'altra parte, aveva appena perso contro l'Arouca ed era stato contestato dai tifosi. Una situazione che, per forza di cose, ha inglobato Taremi che, però, ha la protezione dell'allenatore portoghese: "Non lavoro in aeroporto, non so se ci fossero aerei in attesa ma bisogna avere rispetto per il giocatore. Stiamo parlando di uno che è nella top 3 dei goleador del club, dietro solo a Jardel e Jackson, davanti a Hulk. La gente sembra dimenticare i suoi 100 gol e 50 assist. Taremi ha rispetto per il club ed è qui. Ha fatto un viaggio tornando dal Qatar senza dormire e si è messo a disposizione per andare a giocare con l'Arouca. Non vale la pena lasciarsi prendere la mano".

"Taremi è un ottimo professionista"

Conceiçao ha poi terminato: "Cosa può darci? Taremi può darti tutto quello che sapete. Dipende dalla strategia, dal modo di giocare, dal sistema adeguato per una determinata partita, perché bisogna vedere se servono giocatori con le sue caratteristiche o meno [...]. Ci sono giocatori che hanno lavorato in modo esemplare fino all'ultima giornata, lui è un ottimo professionista".