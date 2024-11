Indagini in Portogallo: la criminalità organizzata brasiliana entra nel calcio

Il calcio portoghese è finito sotto la lente d'ingradimento della giustizia sportiva per un'indagine sulla possibile presenza della criminalità organizzata brasiliana in alcuni club semiprofessionistici. La Federcalcio lusitana ha già annunciato che indagherà su alcune squadre di terza divisione per scoprire se i legami, svelati per la prima volta da un'inchiesta del quotidiano Público, tra il calcio portoghese e l'organizzazione criminale brasiliana Primeiro Comando da Capital siano reali o meno.

Come avvenivano le trattative

Sempre secondo quanto sostenuto da Público, nell'ultimo anno il Primeiro Comando da Capital avrebbe provato ad acquisire diversi club della Liga 3 con lo scopo di riciclare denaro sporco. L'unica trattativa andata a buona fine sarebbe quella per l'ingresso nella società del Fafe, squadra di terza divisione attualmente prima nel suo girone. Il quotidiano portoghese ha ricostruito i legami partendo da Derlei, ex calciatore brasiliano oggi alla guida del club. Il 49enne opererebbe infatti per conto di UJ-Football Talent, società di proprietà di Ulisses Jorge imprenditore e procuratore sportivo già segnalato dalle autorità brasiliane perché sospettato di far parte di uno schema di riciclaggio che coinvolgerebbe anche il Primeiro Comando da Capital. Il collegamento tra Ulisses Jorge e la criminalità organizzata brasiliana è stato avanzato per la prima volta da Antônio Vinicius Gritzbach, un ex affiliato divenuto collaboratore di giustizia che lo scorso 8 novembre ha perso la vita in un agguato a San Paolo.

I calciatori dell'UJ Football Talent

L'agenzia di Ulisses Jorge segue molti calciatori brasiliani che attualmente giocano in club di massima divisione in giro per il mondo. La stella dell'UJ Football Talent attualmente è il difensore Eder Militao, centrale brasiliano che nel 2019 è passato dal Porto al Real Madrid per circa 50 milioni di euro. Anche la trattativa tra Dragoes e Blancos è finita sotto la lente della magistratura portoghese. In passato l'agenzia ha seguito anche Emerson Royal, attuale terzino destro del Milan, curando il suo trasferimento dall'Atletico Mineiro al Barcellona.