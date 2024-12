Portogallo, partita allo stadio gratis per i tifosi del Braga: il motivo

Il Braga ha annunciato che, in occasione dell’ultima partita del 2024 contro il Casa Pia in programma il 29 dicembrei tifosi potranno entrare gratuitamente all’Estadio Municipal semplicemente presentandosi ai tornelli. Gli abbonati, avranno comunque il posto garantito.

Braga-Casa Pia: ingresso gratis allo stadio per i tifosi

Un'iniziativa del club porotghese, attualmente 4° in classifica, che mira a ringraziare i suoi sostenitori per Natale e a richiamare più pubblico, cercando di aumentare la media spettatori, attualmente poco sopra i 15.000 in uno stadio da oltre 30.000 posti.