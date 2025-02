Belotti, che combini? Due errori clamorosi davanti alla porta con il Benfica

Prosegue il difficile momento di Andrea Belotti , approdato al Benfica dopo sei mesi vissuti con la maglia del Como di Cesc Fabregas. L'ex attaccante di Roma e Torino, arrivato a Lisbona a gennaio in prestito dal Como, è ancora a secco di gol con le aquile portoghesi, con cui ha messo a referto finora due apparizioni in campionato e due presenze in Champions League . Prima della gara di ritorno con il Monaco, non è passato inosservato il doppio errore del Gallo contro il Santa Clara .

Belotti, doppia occasione mancata in Santa Clara-Benfica

Doppia chance clamorosa per Andrea Belotti nel corso dell'ultima sfida della Liga Portugal disputata dal Benfica, ospite del Santa Clara. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, a pochi passi dall'estremo difensore avversario, il Gallo ha prima provato ad arrivare in allungo su una torre involontaria del difensore di casa, per poi non riuscire a ribadire in rete la corta respinta del portiere. Seppur in caduta, il centravanti classe '93 avrebbe sicuramente potuto fare meglio, considerando che la porta era ormai completamente sguarnita. Palla incredibilmente fuori e Belotti incredulo per l'errore. Fortunatamente per lui, il Benfica è riuscito ugualmente a mettere in cascina tre punti importanti, vincendo di misura grazie al gol partita di Bruma.