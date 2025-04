Renato Sanches, calvario senza fine: nuovo infortunio con il Benfica

Nuovo infortunio per Renato Sanches . Continua il calvario senza fine del centrocampista del Benfica , ancora di proprietà del Paris Saint-Germain . Una stagione complicata per l'ex calciatore di Roma e Bayern Monaco, costretto all'ennesimo stop per un problema muscolare , accusato nel primo tempo della sfida di campionato contro il Farense, vinta ieri dalla squadra di Lage con il punteggio di 3-2.

Renato Sanches ancora ai box, nuovo infortunio per il centrocampista del Benfica

È durata appena 45 minuti la partita di Renato Sanches contro il Farense, penultima forza del massimo campionato lusitano. Sostituito nell'intervallo da Barreiro, il classe '97 ha lamentato un fastidio alla coscia sinistra. Si tratta del quarto infortunio muscolare della stagione per l'ex giocatore della Roma, che finora ha messo a referto appena 17 presenze con il Benfica, considerando tutte le competizioni. Nelle 10 apparizioni in Liga Portugal, soltanto in tre occasioni è partito dal primo minuto. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, Renato Sanches dovrà rimanere ai box per un periodo compreso tra le sei e le otto settimane. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Psg, il 27enne potrebbe fare ritorno in Francia al termine di questa stagione sportiva, qualora il Benfica non esercitasse l'opzione fissata a 10 milioni di euro. Un autentico calvario quello vissuto dal centrocampista che partecipò alla spedizione vincente del Portogallo ad Euro 2016.