Liga Portugal, Sporting ancora campione: Benfica beffato

Storico bis per lo Sporting Lisbona, che dopo 71 anni bissa il successo in Liga Portugal, laureandosi ancora campione nel torneo lusitano. La squadra guidata da Rui Borges, che ha raccolto la non facile eredità di Amorim, volato a metà stagione in Premier League per guidare il Manchester United, non sbaglia il match point decisivo e superando 2-0 il Vitoria Guimaraes si lascia alla spalle il Benfica, che non va oltre il pari con il Braga, chiudendo a 82 punti, con due lunghezze di vantaggio sui cugini. Europa League per il Porto, spareggi per lo stesso Braga e Conference League per il Santa Clara. Per quanto riguarda la zona retrocessione, playout per l'AFS, mentre retrocedono direttamente in Liga Portugal 2 sia Farense che Boavista.